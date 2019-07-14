ميشيل نجيب - تغيير الفكر الدينى

2019/07/14 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميشيل_نجيب من الصعب أن تكتب عن الإصلاح والتنوير والحداثة والتقدم وعالم الفضاء والعلوم والفلسفات الإنسانية وسط مناخ دينى متعصب، فالفرد المؤمن بدين معين وتشكل العصبية التى هى بداية درجات العنصرية أخلاقه الدينية، ليس لديه أستعداد لقراءة الثقافات الإنسانية لأنها مرفوضة أصلاً فى معتقده الدينى، ولا يعتمد عليها لأن النصوص الدينية علمته وجود أهل العلم الدينى الذين يتولون تلقينه وتحفيظه ونقل علوم الله إليه، وطالما ان......

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