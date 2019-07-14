ابراهيم ابراش - الشباب والنخب السياسية : بين الاقصاء وانعدام الثقة

2019/07/14 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_ابراش الشباب جزء مركزي وحيوي من المجتمع الفلسطيني وبالتالي فإن ما يجري في المجتمع ومع القضية الوطنية بشكل عام ينعكس على الشباب ثقافة وسلوكا ورؤية سياسية ،بل يكون الانعكاس عليهم أكثر من الفئات الأخرى ،وإذا أردنا الحديث عن واقع الشباب فنسبة الشباب (15-29 عام ) في المجتمع الفلسطيني تفوق 30 % و تصل نسبة البطالة بينهم إلى 45% ،وعندما يعيش هؤلاء الشباب في واقع الاحتلال والانقسام والحصار وغياب الديمقراطية وا......

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