اكرم هواس - أوراق بغداد...2

2019/07/14 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اكرم_هواس قبل كل شيء اود الاعتذار عن التأخر في مواصلة هذه السلسلة لانشغالي بتطورات الأوضاع المتلاحقة في الشرق الأوسط و بشكل خاص فيما يتعلق بالعراق...في نهاية المقالة السابقة تطرقنا الى دور الشركات الأجنبية في استنزاف الطاقة العراقية ...و في هذه المقالة اود التركيز على اشكالية التعليم في العراق و التي أضحت مؤشراً على دوامة العجز ليس فقط في الواقع السياسي و الاقتصادي و إنما ايضا في الواقع الاجتماعي ح......

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