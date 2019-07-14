المالكي يرد على رسالة مسرور بارزاني: حريصون على علاقات سياسية رصينة

2019/07/14 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- رد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، على رسالة التهنئة التي بعثها رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني بمناسبة تسنمه الأمانة العامة لحزب الدعوة.

وجاء في نص الرسالة:

السيد مسرور بارزاني المحترم

رئيس حكومة اقليم كوردستان

تحية طيبة

ببالغ السرور والتقدير تلقينا برقيتكم الكريمة بمناسبة انعقاد المؤتمر ١٧ لحزب الدعوة الاسلامية واعادة انتخابنا أميناً عاما للحزب، ونشكر ونقدر لكم المشاعر الطيبة التي تضمنتها فحوى التهنئة.

إن حزب الدعوة الاسلامية حريص كل الحرص على إقامة علاقات سياسية رصينة ومتينة مع القوى الوطنية في البلاد ، ونتطلع الى ترسيخ تلك الأجواء وتثبيتها، بما ينعكس ايجاباً على العلاقة بين اربيل وبغداد .

نجدد لكم الشكر والتقدير على تهنتئكم الطيبة

ودمتم بخير

نوري المالكي

الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية

رئيس ائتلاف دولة القانون

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