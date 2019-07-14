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روحاني: طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن في حال تم رفع العقوبات


روحاني: طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن في حال تم رفع العقوبات
2019/07/14 | 20:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وتلتزم مجددا باتفاق 2015 النووي

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