اعتقال شخص بحوزته 253 كتابا يروج لفكر

2019/07/14 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الاحد، بالقاء القبض على شخص بحوزته 253 كتاباً يروج شرقي العاصمة بغداد.

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