داني ألفيس:من يتعاقد معي سيحصل على بطل

2019/07/14 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس، الذي قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان، إنه لم يحدد مستقبله بعد ولكنه أشار إلى أن الفريق الذي سيحظى بخدماته سيكون قد “امتلك بطلا”.وخلال مقابلة بثّتها اليوم الأحد قناة (جلوبو)، ظهر اللاعب سعيدا بعد التعليق على أدائه مؤخرا -وهو في عمر الـ36- كقائد للمنتخب البرازيلي الذي فاز ببطولة

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