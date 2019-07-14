يوفنتوس يحسم صفقة دي ليخت والإعلان الرسمي خلال ساعات

2019/07/14 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الايطالية، ان المدافع الهولندي دي ليخت لاعبًا رسميًا في يوفنتوس الإيطالي قادمًا من أياكس، بعد ماراثون طويل من المفاوضات.المدافع الهولندي كان هدفًا لكبار أوروبا مثل برشلونة ومانشستر يونايتد وباريس، ولكن فاز يوفنتوس بالسباق في النهاية.صاحب الـ19 عامًا قائد فريق أياكس، كان الهدف الأساسي ل‍يوفنتوس، بعد أن تفوق البيانكونيري

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