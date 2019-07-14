2019/07/14 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لحماية الكيان الإسرائيلي..



أمريكا تحارب في الشرق الاوسط

أكد تقرير لصحيفة “البرافدا” الروسية أن ما جرى من حروب للولايات في

المنطقة تعزيزا لخطة ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير وحماية الكيان

الإسرائيلي والتي تم فرضها وتجسيدها من قبل أمريكا بكل ألأساليب

لتحقيق غاياتها.وذكر التقرير، أن “ثقل المصالح الحيوية للولايات المتحدة في منطقة

الشرق الاوسط يكمن في الكيان الصهيوني وهو يمثل الجسر الحيوي والرئيسي

الى المنطقة الغنية بالوقود الاحفوري ولذلك تحرص الولايات المتحدة على

امن وسلامة هذا الكيان المصطنع بلا هواده لضمان هيمنتها في المنطقة

“.واضاف أنه “تحقيقًا لهذه الغاية ، قامت الولايات المتحدة بتحييد جميع

التهديدات المحتملة والحالية للكيان الصهيوني ، فالمناطق القريبة في

مصر والأردن ولبنان من خلال الحروب واحتلال الأراضي واتفاقات السلام

والمساعدات الاقتصادية والعسكرية وما إلى ذلك”.وتابع “كما تم تهدئة المناطق متوسطة المسافة عبر السعودية وزملاؤها في

دول مجلس التعاون الخليجي سياسياً ودبلوماسيًا ومن خلال الرعاية

الاستغلالية للعائلات المالكة الحاكمة.



اما على المسافة ألابعد ،فقد

تم القضاء على الجيوش والاقتصاد في إيران والعراق ، القوتان المسلمتان

الرئيسيتان ، من خلال حرب 1980-1988 التي أحدثها الغرب.



بعد ذلك تم

تدمير العراق تدميراً كاملاً في حربي الخليج عامي 1991 و 2003.



وقد تم

بالفعل قصف البرنامج النووي العراقي من قبل الكيان الصهيوني عام 1981

“.وتابع أنه ” ونتيجة لذلك فقد نسي الفلسطينيون منذ زمن طويل من قبل

العالم فيما تم تدمير سوريا حرفيا دون اصلاح واليمن تحترق تحت وطأة

العدوان السعودي ، ومن المثير للدهشة ان تنظيم داعش الارهابي لم يهدد

ابداد مصالح الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في منطقة الشرق الاوسط

تنتقل في الوقت الحالي بشكل مشؤوم الى أفغانستان وجنوب آسيا بعد أن

اكمل دوره ومهمته الشنيعة في المنطقة “.واشار التقرير الى أنه “وفي ظل هذه الانقاض المشتعلة فإن الدولة

الوحيدة التي ما زالت تتحدى هذا الطاغوت الأمريكي الإسرائيلي هي

إيران، ذلك إن إيران المسلحة من شأنها أن تبشر بتوازن الرعب والذي

تحيد فيه إسرائيل ، وبالتالي ضمناً احتكار الغرب الذي تقوده الولايات

المتحدة للصواريخ النووية والصواريخ الباليستية والصعود العسكري في

منطقة الشرق الاوسط إلى الأبد، وان من شأن المدى

الاستراتيجي لإيران أن يحد من دائرة نفوذ إسرائيل بشكل قاطع ، ويحرمها

من حرية التصرف في التنمر والسيطرة على جيرانها من دون عقاب”.

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