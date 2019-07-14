القوات الامنية تعتقل شخصا بحوزته 253 كتابا تروج لفكر “داعش” في بغداد

2019/07/14 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية شخصا بحوزته 253 كتابا تروج لفكر “داعش” الارهابي في بغداد.وقال مصدر امني في تصريح لوكالة وطن انه :” تم الاشتباه بعجلة في احدى مناطق اطراف بغداد، وبعد تفتيشها تم العثور على الكتب المذكورة “./انتهى

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