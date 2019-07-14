جامعة طهران للعلوم الطبية تعزز تعاونها العلمي مع جامعة الكوفة

2019/07/14 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير قسم النانوتكنولوجيا الطبية في جامعة طهران للعلوم الطبية حسين قنبري عن تعزيز التعاون مع جامعة الكوفة على مختلف الصعد ومنها اقامة دورات مشتركة على مستوى الماجستير بهذا القسم .وقال حسين قنبري انه :” قبل بضع سنوات ، تم إطلاق دورات مشتركة مع الجامعات الأجنبية في مجموعة تكنولوجيا النانو وبالنظر إلى المرتبة العالمية […]

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