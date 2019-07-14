2019/07/14 | 20:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حمودي: أي محاولة لاسقاط الحكومة مصيرها الفشل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/14 | 20:20.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمودي: أي محاولة لاسقاط الحكومة مصيرها الفشل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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