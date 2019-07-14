المالكي لبارزاني: نتطلع لاقامة علاقات سياسية متينة بين بغداد وأربيل

2019/07/14 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أكد الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية، نوري المالكي، اليوم الاحد، رغبة الحزب إقامة علاقات سياسية متينة بين بغداد وأربيل.

ونشر المكتب الاعلامي للمالكي، رد الأخير، على برقية رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاحد، إلى حزب الدعوة بشأن اعادة انتخاب نوري المالكي اميناً عاماً للحزب.

وقال المالكي خلال برقيته الموجهة لرئيس حكومة الإقليم : "ببالغ السرور والتقدير تلقينا برقيتكم الكريمة بمناسبة انعقاد المؤتمر ١٧ لحزب الدعوة الاسلامية واعادة انتخابنا أميناً عاما للحزب، ونشكر ونقدر لكم المشاعر الطيبة التي تضمنتها فحوى التهنئة".

وأضاف المالكي، أن "حزب الدعوة الاسلامية حريص كل الحرص على إقامة علاقات سياسية رصينة ومتينة مع القوى الوطنية في البلاد ، ونتطلع الى ترسيخ تلك الأجواء وتثبيتها، بما ينعكس ايجاباً على العلاقة بين اربيل وبغداد ".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، قد بعث في وقت سابق من اليوم الأحد، برقية الى حزب الدعوة بشأن اعادة انتخاب نوري المالكي اميناً عاماً للحزب.

وقال بارزاني في برقيته: "الإخوة في حزب الدعوة الاسلامية، الاخ نوري المالكي، السلام عليكم..



أبارك لكم نجاح مؤتمركم الموقر، والتجديد لكم أميناً عاماً لحزب الدعوة الإسلامية، آمل أن يكون ذلك دافعاً لتأسيس حقبة جديدة في العلاقات مع اقليم كردستان، في ظل الأجواء الايجابية السائدة الآن".

وتابع: "وإذ نهنئكم، فإننا نأمل من حزب الدعوة أن يلعب دوراً في ترسيخ تلك الأجواء وتثبيتها، بما ينعكس ايجاباً على العلاقة بين اربيل وبغداد على المدى الطويل، ويحقق الازدهار للعراق عموماً".

وكان المؤتمر العام السابع عشر الذي عقده حزب الدعوة في كربلاء يومي الجمعة والسبت 12 و13 تموز الجاري، بحضور 400 من أعضاءه، قد نتج عنه تجديد الثقة لنوري المالكي أمينا عاما للحزب، وانتخاب مجلس شورى أوكل إليه انتخاب القيادة.

بغداد اليوم- بغداد

رأى القيادي السابق في حزب الدعوة الاسلامية، غالب الشابندر، الاحد 14 تموز 2019، ان الظروف الطارئة التي يمر بها الحزب اجبرته على التوجه نحو المرجع الديني علي السيستاني، بعدما ادرك انه صاحب الثقل الاكبر في الشار

بغداد اليوم- كركوك

أكد نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة كركوك هدايت طاهر، الاحد، ان لجنة كردية مشكلة من قبل الحزبين (الوطني والديمقراطي) ستبدأ بالمرحلة الثانية، التي تتضمن الحوار مع المكونات الأخرى في كركوك من العرب والتركمان

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، الاحد، ان أي محاولة لأسقاط حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سيكون مصيرها الفشل كونها تحظى بدعم شعبي وبرلماني واسعين.

وقال حمودي، خلال كلمته خلال اجتماع الشورى الموسع للمجلس ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المالكي لبارزاني: نتطلع لاقامة علاقات سياسية متينة بين بغداد وأربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المالكي لبارزاني: نتطلع لاقامة علاقات سياسية متينة بين بغداد وأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).