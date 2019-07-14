2019/07/14 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس لقي 9 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، نتيجة تحطم طائرة رياضية في منطقة تقع شمال السويد، حسبما أوردت السلطات المحلية.وجاء في بيان نشرته سلطات محافظة وستربوتن أن “جميع الركاب لقوا حتفهم وتم إبلاغ ذويهم بذلك”.وأشارت خدمات الإسعاف المحلية إلى أن هواة قفز بالمظلات كانوا على متن الطائرة.ونقلت إذاعة “Sveriges Radio”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع 9 أشخاص جراء تحطم طائرة رياضية شمال السويد وكالة خطوة برس.

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