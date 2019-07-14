2019/07/14 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العنيماوي لـ"العهد": اعتداء المحافظ على احد ابناء المحافظة سابقة خطيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/14 | 20:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنيماوي لـ"العهد": اعتداء المحافظ على احد ابناء المحافظة سابقة خطيرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنيماوي لـ"العهد": اعتداء المحافظ على احد ابناء المحافظة سابقة خطيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).