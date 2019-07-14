باريس ولندن وبرلين تجدد التزامها بالاتفاق النووي مع إيران

2019/07/14 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأكد بيان فرنسي بريطاني ألماني مشترك، أمس الأحد، أن البلدان الثلاثة تجدد التزامها باتفاق إيران النووي رغم وجود مخاوف من انهياره. وجاء في البيان المشترك، الذي وزّع على وسائل الإعلام، أن الدول الثلاث قلقة للغاية بعد الهجمات التي وقعت في الخليج العربي وتردي الأوضاع الأمنية في المنطقة، كما أكد على أن الوقت قد حان للتصرف بمسؤولية والبحث عن طرق لخفض التصعيد واستئناف الحوار.وأعربت الدول الثلاث عن قلقها العميق من احتمالية انهيار الاتفاق الموقع في مثل هذا اليوم قبل أربع سنوات، بعد استمرار الولايات المتحدة في فرض العقوبات.ولفت البيان إلى أن خطر انهيار الاتفاق «يفرض على الأطراف الموقعة عليه التأني، والتفكير في العواقب التي قد تنجم عن أعمالهم».

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