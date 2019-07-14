عملية «إرادة النصر» مستمرة: تطهير نصف الصحراء

2019/07/14 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميأكد الناطق الرسمي باسم العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية قطعت أكثر من نصف الصحارى ضمن عملية «إرادة النصر»، مبيناً أن الغاية من «العملية هي التطهير وإرسال رسالة إعلامية دقيقة وواضحة لعصابة داعش، بأن العراقيين مستمرون بملاحقة الإرهاب.وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة يحيى رسول في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «عملية إرادة النصر مستمرة من أجل تحقيق أهدافها في تفتيش صحراء العراق التي تربط ثلاث محافظات، هي صلاح الدين ونينوى والأنبار، وصولاً إلى نقطة النهاية، وهي الحدود مع سوريا».وأوضح أن «جميع القوات العسكرية في العراق، اشتركت في هذه العملية، لتعقب عصابات داعش.وخلال الأيام الثلاثة الماضية تمكّنت من تدمير العديد من الأنفاق والكهوف، بالإضافة إلى مواقع لوجستية للإرهابيين والسيطرة على المركبات المفخخة ووثائق مهمة، وقتل واعتقال إرهابيين».وأشار إلى أن «القوات العراقية وصلت إلى مناطق مهجورة منذ سنين، كان التنظيم الإرهابي يستغلها قبل أحداث 2014، وكانت مركزاً مهماً للتدريب والتخطيط، ومن هناك انطلقت العلميات الإرهابية في كثير من مدن العراق، وبسببها سقطت المدن واحدة تلو الأخرى بيد تنظيم داعش».وأكد الناطق الرسمي أن «الغاية من العمليات هي التطهير، وإرسال رسالة إعلامية دقيقة وواضحة لعصابة داعش، بأن العراقيين مستمرون بملاحقة الإرهاب.وحتى الآن قطعت قواتنا أكثر من نصف الصحاري ضمن عملية إرادة النصر».من جانبه، قال القيادي في المحور الشمالي من الحشد الشعبي، علي الحسيني، إن «عملية إرادة النصر، واسعة جداً، والقطعات العسكرية المشاركة فيها، لها مواقع محددة، ومحورنا بعيد عن محاور الجيش والتشكيلات العسكرية الأخرى، والتغطية الجوية ليست كما يُشاع بأنها من طيران التحالف الدولي، إنما من طيران القوة الجوية العراقية».وأضاف: «بالأصل نحن لا نريد حماية جوية، لأن عملنا على الأرض يتمثّل بالتطهير وليس الحرب، مع العلم أننا لم نطلب الدعم الجوي في العملية الحالية، على اعتبار أن نشاطنا بري».إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع بانطلاق عملية عسكرية جنوبي خانقين، لافتة إلى العثور على 6 مضافات تابعة لتنظيم داعش ومواد تفجير مختلفة جنوبي سلسلة جبال حمرين.وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «قيادة عمليات ديالى والمتمثلة بقيادة الفرقة الخامسة وبمشاركة الحشد الشعبي وبإسناد من طيران الجيش، شرعت بتنفيذ عملية تفتيش واسعة جنوبي سلسلة جبال حمرين لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية».وأضافت ان «العملية انطلقت من 4 محاور في منطقه إمام ويس، جنوبي خانقين، والمناطق المحاذية لها، وحققت أهدافها المرسومة مع بداية ساعتها الأولى، إذ أسفرت عن العثور على 6 مضافات تحتوي على أحزمة ناسفة عدد 3 واعتدة مختلفة وأجهزة اتصالات ومواد غذائية فضلاً عن العثور على 18 عبوة وتدمير 3 عبوات والعثور على دراجات نارية تم تدميرها».ولفتت إلى، أن «هذه العملية تأتي تزامناً مع عملية أرادة النصر لغرض دك اوكار داعش الإجرامي أينما وجدت .

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