البزوني يشيد بالطاقات الشبابية الاكاديمية: حجر الاساس لاعادة تأهيل البصرة

2019/07/14 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ المستقبل العراقياشاد رئيس رئيس مجلس محافظة البصرة الحقوقي صباح حسن البزوني بالطاقات الشبابية الأكاديمية، واصفا اياها بالحجر الاساس لاعادة بناء وتأهيل البصرة، جاء ذلك خلال استقباله الطالبة الثالثة على كلية هندسة البصرة-القسم المعماري، ابتهال ثاني.وقال البزوني، للمركز الاعلامي»بالامس استقبلنا الطالبة الاولى على كلية هندسة البصرة-القسم المعماري، المهندسة شهد العبادي ومشروعها (تصميم منفذ الشلامجة)، واليوم نستقبل المهندسة الثالثة على القسم ابتهال ثاني بمشروعها (انشاء مشروع ترفيهي على ضفاف نهر بالبصرة)، منوها الى ان سوف يستقبل المهندسة الثانية على القسم زهراء ومشروعها حول النقل البحري او النهري.وتابع»هذه الطاقات الشبابية الاكاديمية في البصرة، خلاقة ومبدعة ويجب الاستفادة منها، ويمكن لها ان تكون حجر الاساس لاعادة تأهيل وبناء البصرة.واضاف»المجلس يعني بمواضيع المشاريع الحديثة والنموذجية على المستوى العمراني، وهذه المخططات يجب الاستفادة منها، قدر الامكان.واشار الى ان المجلس شكل لجنة فنية وهندسية تدرس مشروع المهندسة ابتهال ثاني لتعطينا كافة الملاحظات ومن ثم اعداد الكشوفات للمشروع الذي يمكن ان ينفذ على ضفاف اي نهر بالبصرة، ومن ثم يعرض كمشروع الاستثماري على القطاع الخاص بعد تقديم تسهيلات كبيرة له.وبين ان الحكومة المحلية ستعمل على تاسيس قاعدة بيانات بهذه المشاريع وعرضها كمشاريع استثمارية مهمة في البصرة.من جانبها قدمت المهندسة ابتهال ثاني شكره وتقديرها لرئيس مجلس محافظة البصرة الحقوقي صباح حسن البزوني، على دعمه للطاقات الشبابية، مؤكدة انها وزملاءها مستعدين لتقديم كل الخبرات والعلوم التي نهلوها بالجامعة لخدمة البصرة واهلها.

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