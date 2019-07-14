2019/07/14 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، ضبط وكر ونفق لتنظيم “داعش” يضمان صواريخ وواسلحة واعتدة في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقت، / بدر نيوز/ نسخة منه، إنه “وفقاً لمعلومات دقيقة، قوة من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وكالة الاستخبارات، عثرت على وكر ونفق كانا يستخدمان من قبل عصابات داعش الإرهابية في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط وكر ونفق لـ”داعش” يضمان صواريخ وعتاد في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط وكر ونفق لـ”داعش” يضمان صواريخ وعتاد في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).