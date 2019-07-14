سامى لبيب - تأملات فى أنا فهمت الآن

2019/07/14 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامى_لبيب أعشق التأملات وقد كتبت تأملات عديدة فى مقالات عدة وأأمل أن استمر على هذا النهج ..يرجع عشقى للتأملات أنها تقدم أفكارى وخواطرى بشكل موجز ودقيق لأُطلق كل أفكارى قبل أن تُطوى صفحة حياتي مقدماً تأملات إنسان عاش تألم وفرح وأدرك بعض ألغاز وأسرار الحياة راغبا للفكرة أن تبقى بعد زوال صاحبها .أصيغ تأملاتى هذه المرة بالإستهلال بمقولة " أنا فهمت الآن " كتعبير عن رؤية ذاتية إكتشفت الغموض والأسرار بعد محا......

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