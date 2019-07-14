تيسير خالد - اسرائيل لن ترفع لكم الكستناء من النار في خلافكم مع ايران

2019/07/14 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيسير_خالد طرحت الورشة الاقتصادية التي دعت لها الادارة الاميركية واستضافتها مملكة البحرين في العاصمة المنامة بعنوان كاذب يقول " السلام من أجل الازدهار " اسئلة حول المدى الذي وصل اليه التطبيع بين عدد من الدول العربية وبين دولة الاحتلال الاسرائيلي .في ما مضى كان التطبيع يجري بين هذه الدول ودولة الاحتلال الاسرائيلي في السر وقليل من العلن .مؤتمر المنامة جاء يلقي الضوء على تطبيع مجاني على حساب القضية المركز......

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