عبدالخالق حسين - هل ما حدث يوم 14 تموز 1958 ثورة أَم انقلاب؟

2019/07/14 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالخالق_حسين مقدمةتمر علينا هذه الأيام الذكرى الحادية والستون لثورة 14 تموز المجيدة.وفي هذه المناسبة تتوفر الفرصة لأنصار الثورة وخصومها للمساهمة في الكتابة عنها، خاصة بعد أن تحرر شعبنا من نظام البعث ومعاناته الطويلة.والملاحظ أن خصوم الثورة، التقليديون والجدد، راحوا ينتقصون منها ويحملونها تبعات جرائم البعثيين الصداميين، علماً بأن الثورة كانت الضحية الأولى لهؤلاء الفاشيست.هناك فريقان يحاولان الطعن......

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