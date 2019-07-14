البصرة تسجل 15 حريقاً في النصف الأول من تموز الجاري

2019/07/14 | 21:25

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بغداد اليوم _ البصرة

أفاد مصدر بمديرية الدفاع المدني، في محافظة البصرة، اليوم الأحد، أن مركز المدينة شهد اندلاع...





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