2019/07/14 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أبدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية, الاحد , استغرابها من عدم وضوح الحكومة في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالقضايا الإستراتيجية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف تطالب عبدالمهدي بتوضيح طبيعة العلاقة الإستراتيجية مع أمريكا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف تطالب عبدالمهدي بتوضيح طبيعة العلاقة الإستراتيجية مع أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).