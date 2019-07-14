نجم منتخبنا الوطني

2019/07/14 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وجه نجم المنتخب الوطني، ولاعب نادي الدحيل القطري والشرطة السابق، مهند علي "ميمي"، رسالة مؤثرة الى جماهير القيثارة الخضراء بعد اكمال اجراءات النتقاله

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