الإعلام الامني يعلن ضبط وكر ونفق لتنظيم “داعش” في كركوك

2019/07/14 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، ضبط وكر ونفق لتنظيم

“داعش” يضمان صواريخ وواسلحة واعتدة في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقى”النور نيوز” نسخة منه،

إنه “وفقاً لمعلومات دقيقة، قوة من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وكالة

الاستخبارات، عثرت على وكر ونفق كانا يستخدمان من قبل عصابات داعش الإرهابية في وادي

السحل وقرية نوكيط ضمن محافظة كركوك، وبداخلهما، ١٥ صاورخا من نوع كاتيوشا، وهاتفين

ناقلين يستخدمان للتفجير و٤ قنابر هاون ١٢٠ ملم و٥ قنابر مدفع ٥٧ ملم و٤ قنابر تحمل

من قبل الطائرات المسيرة وقنبرة هاون دخان ٦٠ ملم و٤ قنابر مدفعية”.

واضافت الخلية، أن “القوة عثرت ايضا على ملابس مدنية

واخرى عسكرية وارزاق جافة، ولوح طاقه شمسية تستخدم لشحن البطاريات والموبايلات، ورمانة

يدوية ومخزني عتاد بندقية، وقد تم تدمير الوكر وردم النفق دون حادث يذكر”.

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