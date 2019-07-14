أمريكا تمنح “ظريف” تأشيرة لحضور اجتماع للأمم المتحدة هذا الأسبوع

2019/07/14 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

قال مصدران مطلعان اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة منحت

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف تأشيرة لحضور اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك هذا

الأسبوع، وأضافا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صدق على القرار.

ولو لم يوافق بومبيو على منح ظريف تأشيرة سفر، لكان ذلك مؤشرًا

على سعي الولايات المتحدة لزيادة عزلة الجمهورية الإسلامية.

وزاد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال الشهور الماضية،

بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعي لوقف صادرات النفط الإيرانية بسبب مخاوف

من برامج إيران النووية والصاروخية ومن أنشطتها في المنطقة.

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