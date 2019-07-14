تعرف على أسعار ومواصفات هواتف آيفون الجديدة 2019

2019/07/14 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تستعد شركة “آبل” الأمريكية بعد أقل من شهرين لطرح مجموعة من هواتف “آيفون” الجديدة لسنة 2019، ضمن مؤتمرها السنوي.الشركة الأمريكية وبشكل شبه دوري كل سنة تطرح عددا من هواتف “آيفون” الجديدة وبأسعار منافسة ضمن مؤتمرها السنوي.إلا أن تسريبات جديدة أشارت إلى أسعار الهواتف الجديدة ومواصفاتها.وقام موقع “wccftech” المتخصص بالشؤون التقنية […]

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