جوكوفيتش بطلا لومبلدون بعد فوزه على فيدرر بمباراة الخمس ساعات

2019/07/14 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توج المصنف الأول عالميًا نوفاك ديوكوفيتش بلقبه الخامس في ويمبلدون، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على روجر فيدرر.وفاز ديوكوفيتش بخمس مجموعات بواقع (7-6) و(1-6) و(7-6) و(4-6) و(13- 12).واستمرت المباراة الماراثونية استمرت قرابة 5 ساعات.

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