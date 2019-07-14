مغاوير الفرقة الخاصة تفكك خلية إرهابية في محافظة كركوك

2019/07/14 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل الغدير، إن ضابط استخبارات فوج مغاوير الفرقة الخاصة تمكن من تفكيك خلية إرهابية في منطقة الـ٥٥ دوميز بمحافظة كركوك.وأضاف مراسلنا، أن العملية أسفرت عن "ضبط مستودع للعبوات الناسفة داخل بيت تابع لهم يحتوي على ١٩ عبوة ناسفة".انتهى.ص.هـ.ح.

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