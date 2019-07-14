2019/07/14 | 21:35

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المطارات ..



واجهة تعكس التطور في الدول

كارتات فيديوية

المطارات ..



واجهة تعكس التطور في الدول

الأحد 14 يوليو 2019 - 21:21

يتضمن الفيديو أفضل عشر مطارات في العالم وفقاً لمعايير عدة تتضمن الخدمات داخلها وما تقدمه للوافدين

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