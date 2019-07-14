English | كوردى

المطارات .. واجهة تعكس التطور في الدول


المطارات .. واجهة تعكس التطور في الدول
2019/07/14 | 21:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المطارات ..

واجهة تعكس التطور في الدول

كارتات فيديوية

المطارات ..

واجهة تعكس التطور في الدول

الأحد 14 يوليو 2019 - 21:21

يتضمن الفيديو أفضل عشر مطارات في العالم وفقاً لمعايير عدة تتضمن الخدمات داخلها وما تقدمه للوافدين

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

www.alghadeer.tvhttp://www.alghadeer.tv/media/news/2019/07/14/350

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطارات .. واجهة تعكس التطور في الدول ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطارات .. واجهة تعكس التطور في الدول ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).

كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا