2019/07/14 | 21:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
المطارات ..
المطارات ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطارات .. واجهة تعكس التطور في الدول ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المطارات ..
واجهة تعكس التطور في الدول
كارتات فيديوية
المطارات ..
واجهة تعكس التطور في الدول
الأحد 14 يوليو 2019 - 21:21
يتضمن الفيديو أفضل عشر مطارات في العالم وفقاً لمعايير عدة تتضمن الخدمات داخلها وما تقدمه للوافدين
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطارات .. واجهة تعكس التطور في الدول ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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