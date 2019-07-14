محافظ كربلاء يبحث مع وزير الصحة اللبناني التعاون في مجال تطوير الملاكات الصحية والمستشفيات

2019/07/14 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي وزير الصحة اللبناني جميل جبق .وجرى خلال اللقاء بحث افاق التعاون مابين محافظة كربلاء المقدسة ووزارة الصحة اللبنانية وتطوير الملاكات الصحية والمستشفيات .وقال المحافظ خلال اللقاء :” ان من احدى اولويات الحكومة المحلية تطوير القطاع الصحي ، ونرحب باية جهة تساعدنا في هذا المجال ونعمل معها […]

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