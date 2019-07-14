مستقلون تحذر من استغلال الارهابيين لمحال بيع البدلات العسكرية

2019/07/14 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد طالبت كتلة مستقلون، الاحد، الجهات الحكومية العمل سريعا على غلق محال بيع الملابس العسكرية وحصرها بالجهات المعنية فقط، محذرة من استغلال المجاميع الارهابية لهذه المحال في تجهيز عناصرها بما تحتاجه من بدلات عسكرية.وذكرت الكتلة في بيان، في بيان تلقته /المعلومة/، ان “انتشار محال بيع البدلات والمستلزمات العسكرية في عدة اماكن من العاصمة […]

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