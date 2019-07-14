ديوكوفيتش يهزم فيدرر ويحرز لقبه الخامس في ويمبلدون

2019/07/14 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]وهذا هو اللقب 16 للاعب الصربي في البطولات الأربع الكبرى.

فاز نوفاك ديوكوفيتش على روجر فيدرر بنتيجة 7-6 و1-6 و7-6 و4-6 و13-12 ليحرز لقبه الخامس في بطولة ويمبلدون للتنس يوم الأحد.

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