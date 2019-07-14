2019/07/14 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]توج فريق الشرطة بطلاً للدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2018 - 2019 قبل 3 جولات من نهاية الدوري برغم خسارته في المباراة التي ضيفها ملعب الفيحاء في البصرة بهدف دون رد امام نادي الميناء .

وجاء فوز الشرطة بدرع الدوري بعد خسارة القوة الجوية بشكل مفاجئ أمام النفط 1-2 ليعطي الشرطة فرصة الفوز باللقب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة بطلا للدوري رغم الخسارة من الميناء) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة بطلا للدوري رغم الخسارة من الميناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).