رئيس مجلس النواب يستقبل وفداً من شيوخ ووجهاء بابل ويعد إدراج آثارها على لائحة التراث العالمي إنجازاً يتطلب مزيدًا من الجهود

2019/07/14 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، وفدا من شيوخ ووجهاء محافظة بابل، بحضور المحافظ ورئيس مجلس وقائد شرطة المحافظة.

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