لماذا قراءة الأب مع أطفاله لها تأثير أكبر وأهم من الأمهات؟

2019/07/14 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع أننا جميعاً سمعنا عن مدى أهمية أن يقرأ الوالدان للأطفال الصغار، فكثيراً ما نفترض أنَّ هؤلاء «الوالدين» هم الأمهات.وبالفعل تُظهر الأبحاث أنَّ الأمهات يقرأن لأطفالهن أكثر من الآباء.لكن تخبرنا الأبحاث أيضاً أنَّ للآباء على الأقل ثلاثة أدوارٍ جوهرية في تطور مهارات القراءة والكتابة لدى أطفالهم:عندما يقرأ الآباء للصغار، يميلون للتفاعل بطريقة مختلفة عن الأمهات.وجدت الدراسات التي أجرتها دورسما وآخرون أنَّه بينما تركز الأمهات بطريقة محدودة على محتوى الكتاب الذي يقرؤونه، يكون وقت الحوار مع الأطفال عندما يقرأ الآباء أطول وكثيراً ما يستحضرون موضوعات خارج سياق الكتاب.وبالمثل، تميل الأمهات لسؤال الأطفال أسئلة ذات إجابات محددة عن الحقائق والأحداث في الكتاب الذي يقرؤونه، لكن الآباء يطرحون أسئلةً مجردةً أكثر وأسئلةً تتحدى الأطفال لاستخدام مُخيّلتهم أو ربط ما يقرؤونه بالتجارب الخارجية.ونتيجة لذلك، فإنَّ الوقت الذي تقرأ فيه الأمهات للأطفال يرتبط ببزوغ السلوكيات التقليدية للقراءة لدى الأطفال، فيما يتنبأ بشكل أفضل الوقت الذي يقرأ فيه الآباء للأطفال بتطور اللغة، وهي الأساس لفهم واستيعاب ما يُقرأ.ومن المثير للاهتمام أنَّ الفتيات انتفعن أكثر من الأولاد بتطور اللغة نتيجة قراءة الآباء لهم بانتظام.يُعتبر الآباء قدوةً مُهمةً في القراءة خاصة للأولاد.عندما يكون الأشخاص الوحيدون الذين يراهم الأولاد يقرأون هن الأمهات ومعلمات المدرسة الابتدائية (عادة يكنّ من الإناث)، فإنَّ الأولاد الصغار كثيراً ما يعتبرون القراءة نشاطاً أنثوياً في الأساس، وشيئاً لا يفعله «الرجال».ويمكن لمشاهدة آبائهم يقرأون أن تمنع ظهور هذا الاعتقاد المؤذي، في الواقع وجد بحثٌ أُجري مؤخراً في إيطاليا أنَّ الأطفال يميلون لمحاكاة أنشطة قراءة الوالدين بشكل أكثر دقة مما كنا نتوقع.يمكن للآباء أيضاً أن يوسعوا تصور الأطفال عن القراءة.فبينما تقل احتمالية أن يكون الرجل قارئاً للكتب الخيالية التقليدية مقارنة بالمرأة، يساعد الآباء الأطفال في رؤية أن قراءة الصحف وقراءة التعليمات والقراءة للحصول على المعلومات وحتى قراءة تقارير الرياضة كلها أنواع جائزة من القراءة ومفيدة ومُثمرة.مع تقدم الأطفال في العمر يمكن لتأثير الأب على القراءة أن يظل قوياً.يؤثر الآباء الذين يرشحون كتباً ويتناقشون فيها مع أبنائهم المراهقين إيجابياً على معدل قراءتهم وما يقرأونه.أظهرت الدراسات أنَّ اليافعين الذين يقرأون كثيراً ما يكون لديهم دافع لقراءة كتب يقرأها آباؤهم أو قرأوها في شبابهم.يمكن للآباء أيضاً التأكد من أنَّ الكتب والمواد المقروءة تظل متاحة دائماً لأطفالهم، عن طريق الذهاب سوياً إلى المكتبة، وشراء هدايا من الكتب والاشتراكات، أو إعطائهم بطاقة هدايا من المكتبة ومن ثم يأخذونهم في بعثة صباح يوم العطلة للمكتبة حيث يمكنهم اقتناء ما يحبون.القراء الحقيقيون يحبون الكلام عما يقرأون، والآباء يمكن أن يكونوا مستمعين ممتازين، ويساهموا في هذه النقاشات؛ نعلم أنَّ الأولاد في المرحلة المراهقة الذين يحبون القراءة وهم يكبرون يقدرون على نحوٍ خاص المشاركة والنقاش مع آبائهم عن أنواع المواد المقروءة المختلفة والتي تشمل المعلومات والقراءة عبر الإنترنت.تفيد هذه التفاعلات المتمحورة حول القراءة الآباء مثلما تفيد أطفالهم.يقول الآباء إنَّ القراءة لأطفالهم في وقت النوم تساعدهم على الشعور بالتقارب العاطفي والجسدي مع أطفالهم، خصوصاً إذا كانوا مضطرين لقضاء اليوم كله بعيداً في العمل.يذكر بعض الآباء أنَّ نشاطات القراءة الذكورية في العادة، مثل قراءة الإحصائيات الرياضية، تقدم فرصاً مهمة لمشاركة الوقت والاهتمامات مع أولادهم عندما يكبرون.حتى الآباء الذين أظهروا في البداية فقدان المهارة أو الثقة في القراءة، وُجِد أنَّهم اكتسبوا كلتا الصفتين من خلال القراءة مع أطفالهم.لذلك شجع الآباء الذين تعرفهم على قضاء بعض الوقت في القراءة لأطفالهم أو القراءة معهم.وإذا كنت أباً، فاعلم أنَّ التفاعل مع طفلك في سياق القراءة هو موقف مُربح لكل الأطراف؛ أنت وأطفالك، سواء كان قراءة دليل صيانة أو موقع على الإنترنت عن اهتمام مشترك أو كتاب مُفضل من طفولتك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا قراءة الأب مع أطفاله لها تأثير أكبر وأهم من الأمهات؟) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا قراءة الأب مع أطفاله لها تأثير أكبر وأهم من الأمهات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المشرق).