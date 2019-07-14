2019/07/14 | 21:53

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أمانة بغداد تتحدث عن إمكانية تقليص فترة صيانة مجسر محمد القاسم

اعتبر المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة، الأحد، أعمال

الصيانة الجارية في مجسر محمد القاسم بأنها “أمر لا بد منه”، فيما

تحدث عن إمكانية تقليص فترة الصيانة والتي تم تحديدها بشهر واحد

ابتداءً من الخامس من تموز الحالي.وقال عبد الزهرة في تصريح ، إنه “تم تحديد مدة شهر (لصيانة مجسر محمد

القاسم)، وتم عمل تحويلة في الطريق لأن العمل فوق المجسر وليس تحته،

لكن هناك بعض الجدران تحت الأرض وجزء منها فوق الأرض (صيانتها) تحتاج

إلى مدة تقارب الشهر”.ولدى سؤاله عن إمكانية إعادة فتح الطريق قبل الموعد المحدد، رد عبد

الزهرة قائلاً: “لا علم لدي بشأن ذلك لأن الموضوع متعلق بقضية فنية،

إذا كان بالإمكان فسوف نحرص على إنجاز الصيانة خلال أقل من شهر لكن تم

تحديد مدة شهر لأنها قضية فنية”.وتابع، أن “العمل متواصل ووفق الفترة الزمنية، وأن الصيانة ضرورية لأن

الجسر تم افتتاحه منذ 38 عاماً، فبالتالي يجب أن تكون هناك صيانة

شاملة”، مؤكداً بالقول: “نحن نبذل أقصى جهودنا ونقدر الظروف لكن

(الصيانة) أمر لا بد منه”.وكانت أمانة بغداد أعلنت، المباشرة بأعمال المنطقة الممتدة من النهضة

الى ملعب الشعب ضمن طريق محمد القاسم السريع، الجمعة (5 تموز

2019).كما أعلنت الأمانة، أن القطع المروري الذي يمتد من منطقة النهضة

وصولاً إلى ساحة قرطبة القريبة من وزارة الداخلية، سيستمر شهراً

لإنجاز أعمال الصيانة في مجسر محمد القاسم.

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