2019/07/14 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هيئة الحشد الشعبي تصدر بيانا بشأن حادثة الاعتداء على مقر رئيس الوقف الشيعي

اصدرت هيأة الحشد الشعبي، الاحد، بيانا حول حادثة الاعتداء على مقر

اقامة رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد علاء الموسوي، مؤكدة استنكارها

وبشدة لهذا الفعل ومساندتها الاجهزة الامنية لملاحقة المتورطين.وقالت الهيأة في بيان ، انه "تابعت قيادة الحشد الشعبي حادثة الاعتداء

على مقر إقامة رئيس ديوان الوقف الشيعي في بغداد ونحن في الوقت الذي

نستنكر وبشدة هذا الفعل إننا نؤكد على ما يلي:أولا: استمرارنا في المضي في تنظيم وتطوير مؤسسة الحشد الشعبي والوصول

بها الى اعلى مستويات التنظيم والتطوير بما يتناسب مع المهام الموكلة

اليها والمبادئ التي تشكلت على أساسها وضرورة التطبيق الكامل للمادة

١-ثانيا -٥ والتي تنص على فصل الحشد عن العناوين السياسية والاجتماعية

وغيرها من العناوين.ثانيا: إن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية ترتبط بالقائد العام للقوات

المسلحة وفقا لقانون رقم (٤٠) لعام ٢٠١٦ وهي تعمل وفقا لتوجيهات

القائد العام وتخضع لجميع القوانين النافذة وقد أصدرت قيادة الحشد

أوامرها فور حدوث الامر الى مديرية أمن الحشد للتنسيق مع الأجهزة

الأمنية المتخصصة لملاحقة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم

للقضاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحشد الشعبي تصدر بيانا بشأن حادثة الاعتداء على مقر رئيس الوقف الشيعي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحشد الشعبي تصدر بيانا بشأن حادثة الاعتداء على مقر رئيس الوقف الشيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).