وزير الداخلية الاسبق : البغدادي غير موجود في العراق ..وسيقوم قريبا ببث خطاب من ليبيا

2019/07/14 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الداخلية الاسبق باقر جبر الزبيدي، اليوم الاحد، عن ورود معلومات تؤكد مكان وجود زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي.وقال الزبيدي في بيان صحفي :” ان الانتصارات التي حققتها عملية ارادة النصر، اكدت ما اعلناه سابقا، بان البغدادي غير موجود في العراق، حيث تؤكد المعلومات الواردة انه حاليا في ليبيا، وسيقوم قريبا […]

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