التعليم توافق على آلية التعيينات في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية حسب النسب المئوية

2019/07/14 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي الموافقة على آلية التعيينات في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية حسب النسب المئوية.وذكر بيان للوزارة، :” ان وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على آلية التعيينات في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية كافة وحسب النسب المئوية”، مبينا :” ان النسب هي 50% لحملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه غير المعينين،و 20% المتقاعدين /تدريسين […]

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