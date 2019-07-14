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أسعار ومواصفات هواتف آيفون الجديدة 2019


أسعار ومواصفات هواتف آيفون الجديدة 2019
2019/07/14 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ متابعة 

تستعد شركة "آبل" الأميركية بعد أقل من شهرين لطرح مجموعة من هواتف "آيفون&quo...

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