أسعار ومواصفات هواتف آيفون الجديدة 2019

2019/07/14 | 21:56

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بغداد اليوم _ متابعة

تستعد شركة "آبل" الأميركية بعد أقل من شهرين لطرح مجموعة من هواتف "آيفون&quo...





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