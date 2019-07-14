2019/07/14 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تستعد شركة "آبل" الأميركية بعد أقل من شهرين لطرح مجموعة من هواتف "آيفون&quo...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أسعار ومواصفات هواتف آيفون الجديدة 2019) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ متابعة
تستعد شركة "آبل" الأميركية بعد أقل من شهرين لطرح مجموعة من هواتف "آيفون&quo...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أسعار ومواصفات هواتف آيفون الجديدة 2019) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أسعار ومواصفات هواتف آيفون الجديدة 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).