العمليات المشتركة: هذه آخر المعلومات عن مكان تواجد زعيم “داعش”

2019/07/14 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكدت #قيادة_العمليات_العسكرية المشتركة، اليوم الأحد، أن المعلومات الأخيرة عن تواجد زعيم تنظيم “داعش” المدعو أبو بكر البغدادي، تشير إلى أنه في إحدى منطقتين.وقال #العميد #يحيى_رسول، […]

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