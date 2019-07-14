2019/07/14 | 21:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو كلل: لن نأتي بمحافظ للبصرة من الحكمة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو كلل: لن نأتي بمحافظ للبصرة من الحكمة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو كلل: لن نأتي بمحافظ للبصرة من الحكمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).