رياض حسن محرم - حول كتيب - مرض اليسارية الطفولى في الشيوعية- للينين

2019/07/14 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رياض_حسن_محرم صدر هذا الكتيب (240 صفحة من القطع الصغير) في إبريل عام 1920 عقب الإنتصار المظفر والنهائى لثورة أكتوبر الإشتراكية العظمى متناولا ردود أفعال بعض الأحزاب الشيوعية في أوروبا وبالأخص في المانيا وهولندا وانجلترا، وجاء هذا الكتيب على صورة رؤوس مواضيع وأسئلة دوّنها لينين بنفسه وتطوّع بالإجابة عليها لتقريب فكرة الكتيب لذهن المتلقى.الأسئلة ورؤوس الموضوعات:1- بأي معنى يمكن التحدث عن الأهمية العالمية ......

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