تفكيك 10 شبكات إرهابية في ديالى

2019/07/14 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أعلن قائد شرطة محافظة ديالى، اللواء فيصل العبادي، اليوم الأحد، تفكيك 10 شبكات إرهابية بثلاث أحزمة أمنية تحيط بقضاء بعقوبة، مركز المحافظة.

وقال فيصل

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