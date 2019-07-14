الهجرة تعلن عودة 423 نازحاً الى الموصل

2019/07/14 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

أعلنت وزارة الهجرة، اليوم الأحد، عودة 423 نازحا خلال الأسبوع المنصرم من مخيمات النزوح شرقي الموصل وجنوبه إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة

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