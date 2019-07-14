إنجاز القبة الجديدة لمرقد الإمام الحسين {ع} بمواصفات فريدة

2019/07/14 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن رئيس اللجنة الإيرانية لإعادة إعمار العتبات المقدسة حسن بلارك عن إكمال العمل في مشروع تشييد القبة الجديدة لمرقد الإمام الحسين {ع} ونقلها إلى كربلاء المقدسة في العراق.

وفي هذا السياق قال بلارك إنه وبالتزامن مع ذكرى مولد الإمام علي الرضا {ع} فقد تم اتخاذ الخطوة الأولى لنقل وتركيب القبة الجديدة لمرقد الإمام الحسين {ع} من قبل اللجنة الإيرانية لإعادة إعمار العتبات المقدسة فرع كرمان جنوب إيران.وأضاف أن المهندسين الإيرانيين قدموا ضمانات تقوم على مقاومة القبة أمام التأثيرات المناخية وغيرها على مدى 300 إلى 400 عام" مشيراً إلى "تمتعها بإمكانية الفتح والغلق".وتابع: إنه تم تصنيع القبة المذكورة على أيدي المهندسين الإيرانيين" منوهاً إلى "اجتيازها مراحل عديدة تتمثل بصنع الهيكل المعدني واللبنات النحاسية المطلية بالذهب ومن ثم نقلها إلى كربلاء المقدسة".ونوه إلى أنه "تم التمهيد لنقل القبة وتركيبها في كربلاء المقدسة" مضيفاً، أنه "تم ربط أجزاء هيكل القبة بواسطة البراغي کما تجتاز المرحلة الأخيرة من تصنيعها والتي تتمثل بطلائها بالذهب الخالص".ولفت الى "استخدام تقنية خاصة لطلاء القبة الجديدة بالذهب تمنعها من الاحتكاك وتزيد مقاومتها للظروف المناخية القاسية في العراق على مدى 50 عاما على الأقل منوهاً إلى اعتماد اللجنة على الجامعات الإيرانية في استخدام التقنية المذكورة.ومضى قائلاً: إنه بالتركيز على وجهات نظر علماء الدين بشأن الاحتفاظ بالقبة القديمة وللحفاظ على التراث التاريخي فقد سعت اللجنة إلى تركيب القبة الجديدة فوق القديمة.انتهى

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