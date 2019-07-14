وزير الخارجية ونظيره المصري يؤكدان هاتفياً أهمية حلحلة أزمات المنطقة سلمياً

2019/07/14 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تلقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري سامح شكري.

وذكر بيان للخارجية العراقية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان الوزيرين "بحثا العلاقات الثنائية، والتعاون بين بغداد والقاهرة خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وأكد الجانبان على "أهمية حلحلة الأزمات التي تتعرض لها المنطقة بالطرق السلمية، واعتماد الحوار بين أطراف الخلاف حفاظاً على الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم".انتهى

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