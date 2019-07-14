رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز خلال لقائه بقائمقام ووجهاء قضاء القرنة: ستكون الجامعة جوهرة الخليج

2019/07/14 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن مساعيه للمضي بالشروع بالخطوات المقبلة من اجل بناء جامعة البصرة للنفط والغاز زار السيد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي قضاء القرنة شمالي البصرة للاطلاع على الارض المخصصة لبناء المدينة الجامعية الخاصة بجامعة البصرة للنفط والغاز ، وذلك يوم الاحد الرابع عشر من تموز الجاري ، واستقبل رئيس الجامعة كل من عضو […]

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